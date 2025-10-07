Я нашел ошибку
Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
1.1
EUR 96.83
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»

7 октября 2025 14:31
83
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.

В Самарском областном художественном музее продолжает работу уникальный проект — выставка одного шедевра «Бурлаки на Волге». С момента открытия выставку посетили почти 6 тысяч зрителей.  0+

Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды: в Третьяковскую галерею и в Самару – 21 год назад. И вот картина вновь на берегах великой реки, где она и была создана. Выставка предлагает зрителям пройти путь становления великого художника — от замысла к воплощению. Центральным экспонатом является картина «Бурлаки на Волге» (1870-1873), вокруг которой выстроен подробный рассказ о ее создании.

В 2025 году исполняется 155 лет с момента знаковой поездки Репина на Волгу. Летом 1870 года молодой художник вместе с друзьями — Федором Васильевым, Евгением Макаровым и братом Василием — провел три месяца в селе Ширяев Буерак в Жигулях. Именно здесь, наблюдая за жизнью и трудом бурлаков, он сделал первые этюды и наброски к будущему шедевру. Яркие воспоминания об этом путешествии Репин позднее описал в своей книге «Далекое близкое».

Выставка подробно раскрывает историю создания картины: от первого впечатления от увиденной на Неве ватаги бурлаков до показа работы на Всемирной выставке в Вене, где она получила международное признание. Именно с «Бурлаков на Волге» началась всероссийская слава Репина. Высокую оценку произведению дали Федор Достоевский и художественный критик Владимир Стасов.

В рамках выставки осенью 2025 года в Самарском областном художественном музее пройдет цикл лекций, посвященных творчеству Ильи Репина и культурному контексту эпохи. Все лекции будут проходить по четвергам в 18:00.  (12+)

Программа лектория:
9 октября — «Лучше всего Жигули» Татьяна Петрова — заместитель директора музея по научной работе, канд. искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ. О том, как Репин встретился с бурлаками, работал над «Бурлаками на Волге» и почему Самара ждала эту картину почти 20 лет. 
16 октября — «Репин и Самара» Дмитрий Овчинников — главный научный сотрудник музея, аспирант СГИК. Каким видел город сам Репин и его друзья, чем жила губернская Самара начала 1870-х. 
23 октября — «Фёдор Васильев – мастер пейзажа» Валентина Чернова — главный научный сотрудник музея. О художнике, вдохновившем Репина на поездку на Волгу, и его пейзажах, полных любви к русской природе. 
30 октября — «Евгений Макаров — дворянин Миргорода» Дмитрий Овчинников. О товарище Репина по Академии художеств, путешественнике и художнике, чьё имя незаслуженно оказалось в тени. 
6 ноября — «Репин — портрет на фоне эпохи» Светлана Шатунова — главный хранитель музейных предметов. Об одном из самых влиятельных художников России XIX века, его пути и связи с Самарой. 
Даты проведения выставки: 19 сентября – 23 ноября 2025 года.
Место: Самарский областной художественный музей (г. Самара, ул. Куйбышева, 92).
Режим работы музея:
Понедельник, среда, пятница, воскресенье: с 10:00 до 18:00.
Четверг: с 13:00 до 21:00.
Суббота: с 12:00 до 20:00.
Посещение доступно по Пушкинской карте.
Бесплатное посещение: для участников СВО и их семей, многодетных семей.
Запись на экскурсии: по телефонам (846) 332-33-09, 8-960-830-66-89 или по электронной почте museumgid@mail.ru

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
07 октября 2025, 15:07
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств.  ЖКХ
27
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
07 октября 2025, 14:49
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов. Дороги
32
Будьте внимательны и осторожны!
07 октября 2025, 14:41
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны! Экология
97
В центре внимания
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
194
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
334
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
571
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
609
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
Весь список