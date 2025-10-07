Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»

83

В Самарском областном художественном музее продолжает работу уникальный проект — выставка одного шедевра «Бурлаки на Волге». С момента открытия выставку посетили почти 6 тысяч зрителей. 0+

Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды: в Третьяковскую галерею и в Самару – 21 год назад. И вот картина вновь на берегах великой реки, где она и была создана. Выставка предлагает зрителям пройти путь становления великого художника — от замысла к воплощению. Центральным экспонатом является картина «Бурлаки на Волге» (1870-1873), вокруг которой выстроен подробный рассказ о ее создании.

В 2025 году исполняется 155 лет с момента знаковой поездки Репина на Волгу. Летом 1870 года молодой художник вместе с друзьями — Федором Васильевым, Евгением Макаровым и братом Василием — провел три месяца в селе Ширяев Буерак в Жигулях. Именно здесь, наблюдая за жизнью и трудом бурлаков, он сделал первые этюды и наброски к будущему шедевру. Яркие воспоминания об этом путешествии Репин позднее описал в своей книге «Далекое близкое».

Выставка подробно раскрывает историю создания картины: от первого впечатления от увиденной на Неве ватаги бурлаков до показа работы на Всемирной выставке в Вене, где она получила международное признание. Именно с «Бурлаков на Волге» началась всероссийская слава Репина. Высокую оценку произведению дали Федор Достоевский и художественный критик Владимир Стасов.

В рамках выставки осенью 2025 года в Самарском областном художественном музее пройдет цикл лекций, посвященных творчеству Ильи Репина и культурному контексту эпохи. Все лекции будут проходить по четвергам в 18:00. (12+)

Программа лектория:

9 октября — «Лучше всего Жигули» Татьяна Петрова — заместитель директора музея по научной работе, канд. искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ. О том, как Репин встретился с бурлаками, работал над «Бурлаками на Волге» и почему Самара ждала эту картину почти 20 лет.

16 октября — «Репин и Самара» Дмитрий Овчинников — главный научный сотрудник музея, аспирант СГИК. Каким видел город сам Репин и его друзья, чем жила губернская Самара начала 1870-х.

23 октября — «Фёдор Васильев – мастер пейзажа» Валентина Чернова — главный научный сотрудник музея. О художнике, вдохновившем Репина на поездку на Волгу, и его пейзажах, полных любви к русской природе.

30 октября — «Евгений Макаров — дворянин Миргорода» Дмитрий Овчинников. О товарище Репина по Академии художеств, путешественнике и художнике, чьё имя незаслуженно оказалось в тени.

6 ноября — «Репин — портрет на фоне эпохи» Светлана Шатунова — главный хранитель музейных предметов. Об одном из самых влиятельных художников России XIX века, его пути и связи с Самарой.

Даты проведения выставки: 19 сентября – 23 ноября 2025 года.

Место: Самарский областной художественный музей (г. Самара, ул. Куйбышева, 92).

Режим работы музея:

Понедельник, среда, пятница, воскресенье: с 10:00 до 18:00.

Четверг: с 13:00 до 21:00.

Суббота: с 12:00 до 20:00.

Посещение доступно по Пушкинской карте.

Бесплатное посещение: для участников СВО и их семей, многодетных семей.

Запись на экскурсии: по телефонам (846) 332-33-09, 8-960-830-66-89 или по электронной почте museumgid@mail.ru

Фото: минкульт СО