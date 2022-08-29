Почти 3 тысячи детей отдохнули этим летом в детских лагерях Куйбышевской ЖД

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В этом году во время летних каникул в дорожных оздоровительных лагерях отдохнули 2936 детей сотрудников Куйбышевской магистрали. Так, центр «Услада» в Самарской области принял 672 ребенка, в детском лагере имени Заслонова в Республике Башкортостан отдохнули 600 ребят, в детском лагере имени Гагарина – 960 детей, в лагере «Орленок» Оренбургской области оздоровилось 300 детей.

Для полноценного и интересного отдыха детей работниками Дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги совместно с профессиональными педагогами был разработан широкий спектр образовательных и развлекательных программ, организованы творческие кружки и спортивные секции.

Кроме того, в период второй смены в детском круглогодичном оздоровительном центре санаторного типа «Услада» был реализован проект «Губернаторский лагерь». Развивающая программа лагеря была адаптирована под стандарты международного детского центра «Артек», включившие в себя профориентационный модуль для знакомства детей с железнодорожными профессиями, изучения истории железных дорог России и Куйбышевской магистрали. В проекте приняли участие 168 детей.

Также 299 детей железнодорожников посетили этим летом пансионат «Шахтинский текстильщик», 74 ребенка детский оздоровительный лагерь Юго-Восточной железной дороги «Костер» и 31 подросток базу отдыха «Горизонт» на Черноморском побережье.