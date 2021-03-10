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Почти 20 миллионов:названо число бедных в России

10 марта 2021 23:29
113
Этому способствовало снижение деловой активности в пандемию и, как следствие, снижение реальных денежных доходов, говорили в Росстате.

В России почти 20 млн человек относятся к категории бедных. Об этом на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» заявил глава Минтруда Антон Котяков, трансляция велась на сайте фракции, передает РБК.

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», — сказал министр.

В сентябре Росстат сообщал, что по сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, во втором квартале выросло на 1,3 млн человек. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,9 млн человек. Этому способствовало снижение деловой активности в пандемию и, как следствие, снижение реальных денежных доходов, говорили в Росстате.

Президент России Владимир Путин заявлял, что зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми. Он назвал борьбу с бедностью важнейшей задачей страны. В качестве инструментов по борьбе с ней глава государства перечислил повышенные пособия по безработице, выплаты для семей с детьми, а также упомянул социальный контракт, который начнет действовать со следующего года.

Фотор из открытых источников

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Комментарии

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