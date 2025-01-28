Почти 2 миллиона звонков приняли операторы Службы 112 Самарской области в 2024 году

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Преобладающая часть поступивших вопросов касалась здравоохранения – 505 253 вызовов скорой помощи. Всего операторы Службы 112 Самарской области в 2024 году приняли 1 921 703 звонка. Экстренного реагирования служб потребовалось по 1 624 767 вызовам. Ежедневно операторы принимают около 5-6 тыс. вызовов.

Несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остаётся без ответа. На каждое обращение операторы Службы 112 организовывают реагирование экстренных оперативных служб.

«По-прежнему большинство обращений связано с вопросами здравоохранения: вызов скорой помощи или врача на дом. Среднее время дозвона до оператора Службы 112 составляет 5 секунд, что позволяет оперативно отрабатывать все поступающие звонки и не задерживать линию для других входящих звонков». Кроме того, при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, необходимо обратиться по номеру «112» и сообщите об этом специалистам службы, для дальнейшего реагирования экстренных служб, - рассказал заместитель директора ГБУ СО «Безопасный регион» Алексей Иванов.

Напомним, что Служба 112 введена в промышленную эксплуатацию в Самарской области в 2018 году и доступна для всех жителей и гостей региона. Для ее функционирования было создано ГБУ СО «Безопасный регион», подведомственное министерству цифрового развития и связи Самарской области.

На номер 112 можно не только позвонить, но и отправить SMS-сообщение. После ввода этого сервиса у операторов появилась возможность отправки обратного SMS-сообщения заявителям.

«Развитие Службы 112 позволяет органам власти и профильным ведомствам эффективно взаимодействовать и оперативно приходить на помощь людям», - отметил Алексей Иванов.

Служба 112 объединяет в себе 122 объекта дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 37 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов Службы 112 расположен в Тольятти. В декабре 2019 года в Самаре был создан резервный центр обработки вызовов. Работа операторов основного и резервного центра обработки вызовов организована в четыре смены по 23 специалиста в смену.

Если вы стали свидетелем происшествия, или вам нужна помощь полиции, пожарной охраны, газовой службы, МЧС, скорой медицинской помощи – звоните на номер 112. Это можно сделать даже при нулевом балансе, через сеть любого мобильного оператора и даже с телефонов без SIM-карт.