Почти 2 миллиона звонков приняли операторы Службы 112 Самарской области в 2023 году

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Преобладающая часть поступивших вопросов касалась здравоохранения – 483 793 вызовов скорой помощи. Еще 241 513 вызовов – полиции.



Всего операторы Службы 112 Самарской области в 2023 году приняли 1 931 435 звонков. Экстренного реагирования служб потребовалось по 1 513 341 вызовам. Ежедневно операторы принимают около 5-6 тыс. вызовов. Помимо этого, в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) передано 728 375 вызовов, в пожарную службу – 41 651 вызовов; в газовую службу – 18 009 вызовов.



Несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остаётся без ответа. На каждое обращение операторы Службы 112 организовывают реагирование экстренных оперативных служб.



Посещая Службу 112, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценил ее техническое оснащение и оперативность в принятии вызовов.



«По-прежнему, большинство обращений связано с вопросами здравоохранения: вызов скорой помощи или врача на дом, запись на приём к узким специалистам, также информирование граждан о наличии тех или иных лекарств в регионе. Среднее время дозвона до оператора Службы 112 сократилось с 10 секунд в 2022 году до 5 секунд в 2023-м, что позволяет оперативно отрабатывать все поступающие звонки и не задерживать линию для других входящих звонков», – рассказал директор ГБУ СО «Безопасный регион» Алексей Катков.



Напомним, что Служба 112 введена в промышленную эксплуатацию в Самарской области в 2018 году и доступна для всех жителей и гостей региона. Для ее функционирования было создано ГБУ СО «Безопасный регион», подведомственное департаменту информационных технологий и связи Самарской области.



На номер 112 можно не только позвонить, но и отправить SMS-сообщение. После ввода этого сервиса у операторов появилась возможность отправки обратного SMS-сообщения заявителям.

«Развитие Службы 112 позволяет органам власти и профильным ведомствам эффективно взаимодействовать и оперативно приходить на помощь людям», – отметил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



Служба 112 объединяет в себе 122 объекта дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 37 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов Службы 112 расположен в Тольятти. В декабре 2019 года в Самаре был создан резервный центр обработки вызовов. Работа операторов основного и резервного центра обработки вызовов организована в четыре смены по 23 специалиста в смену.



В тестовой эксплуатации находится мобильное приложение «Служба 112». По окончании тестирования планируется запуск приложения в постоянную эксплуатацию.



Если вы стали свидетелем происшествия, или вам нужна помощь полиции, пожарной охраны, газовой службы, МЧС, скорой медицинской помощи – звоните на номер 112. Это можно сделать даже при нулевом балансе, через сеть любого мобильного оператора и даже с телефонов без SIM-карт.