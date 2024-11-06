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Почти 180 тыс. самарцев пользуются мобильным приложением «Госуслуги Дом»

6 ноября 2024 12:52
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Почти 180 тыс. самарцев пользуются мобильным приложением «Госуслуги Дом»

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) активно развивается, регулярно пополняется новыми функциями и становится всё более полезным инструментом как для граждан РФ, так и для профессионалов отрасли ЖКХ. Для удобства пользователей разработано и запущено мобильное приложение «Госуслуги Дом». В ГИС ЖКХ собрана и систематизирована информация обо всех основных процессах, связанных с управлением домом.

«Популярность системы растет – за два последних года количество зарегистрированных пользователей ГИС ЖКХ выросло практически в два раза, достигнув 10 млн человек. Если до запуска «Госуслуги Дом» систему использовали преимущественно организации отрасли, то сегодня значительная часть пользователей – это физические лица, собственники квартир. Нам важно сделать процесс управления домом прозрачным и удобным для граждан, поэтому в информировании о возможностях системы и приложения активно участвуют региональные министерства и жилищные инспекции, также поддержка оказывается со стороны Минцифры России», – прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Система позволяет оптимизировать рутинные взаимодействия граждан с отраслью ЖКХ. Так, показания приборов учета, переданные гражданами через приложение, автоматически заносятся в ГИС ЖКХ. Важные уведомления о проведении общего собрания собственников доставляются гражданам в цифровом виде в системе и дублируются через портал Госуслуг.

Система постоянно развивается и дополняется новыми функциями. Один из самых популярных разделов в «Госуслуги Дом» – заявки в управляющую организацию – дополнен возможностью подавать коллективные заявки для совместного управления домом.

«В сентябре мы выпустили ещё один инструмент для решения проблем вместе с соседями – коллективную заявку. Она позволяет жильцам подать одну заявку от всего дома и экономит время и собственникам, и управляющим организациям. До конца года мы планируем ещё одну важную доработку, которую очень ждут граждане – доступ к функциям приложения для жителей частных домов», – отметил генеральный директор АО «Оператор информационной системы» Владислав Колесников.

В Самарской области по состоянию на 1 ноября 2024 года мобильным приложением пользуются 179 311 человек и количество пользователей неуклонно растёт.

Авторизоваться в ГИС ЖКХ и приложении «Госуслуги Дом» можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России и Минцифры России.

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