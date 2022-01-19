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Почти 1500 жителей региона с ОВЗ  смогли найти работу в 2021 году при поддержке службы занятости

19 января 2022 16:52
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Среди тех, кто воспользовался мерами господдержки, – токарь «ОДК-Кузнецов» Аскар Баянов.

В Самарской области действуют меры поддержки для молодых специалистов, трудоустроившихся по востребованной профессии. Рассчитывать на эти меры могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, в том числе с трудоустройством, – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей. Всего за год в регионе почти 1500 человек с ограниченными возможностями здоровья смогли найти работу при поддержке службы занятости.

Среди тех, кто воспользовался мерами господдержки, – токарь «ОДК-Кузнецов» Аскар Баянов. Аскар с детства ограничен в своих физических возможностях, он не слышит и не может говорить. Но несмотря на проблемы со здоровьем, уроженец села Малиновка Красноярского района успешно закончил Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова. Помогли в трудоустройстве   специалисты центра занятости Красноярского района. Там же Аскар узнал о законе «О молодом специалисте в Самарской области».  

«Помощь пришла вовремя, –рассказывает через сурдопереводчика молодой токарь. – Я устроился на завод, и мне нужно было своевременно и без опозданий добираться до своего рабочего места. На полученные средства я купил легковой автомобиль и таким образом решил для себя транспортную проблему». 

На предприятии Аскар занят токарной обработкой газотурбинных двигателей. Это один из самых ответственных участков.

«Для того, чтобы в этом деле стать настоящим профессионалом, начинающему токарю надо проработать не менее пяти лет, - говорит начальник бюро инструментального хозяйства завода Владимир Худяков. – У Аскара, как я замечаю, есть очень неплохой потенциал для профессионального роста. Человек пришел к нам с огромным желанием трудиться. А такой настрой – залог успеха в будущем!»

Ограниченные физические возможности не мешают Аскару в выполнении профессиональных обязанностей. Коллеги говорят, напротив, он гораздо успешнее других сосредоточивается над выполнением задания. 

Напомним, закон «О молодом специалисте в Самарской области» предусматривает поддержку завершивших обучение и трудоустроившихся по востребованным профессиям. Перечень профессий сейчас достигает 69 специальностей. В 2022 году соцподдержка запланирована для 140 человек. Размер выплаты индивидуален для каждого молодого специалиста и в текущем году его максимальный размер составит 146 тысяч рублей.

 

Фото:   минтруд СО

 

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