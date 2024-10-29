Почти 1100 жителей Самарской области прошли обучение по соцсертификату

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Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Соцсертификат выдается гражданам, которые могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, самостоятельно выбирая образовательное учреждение. Помимо безработных граждан бесплатное обучение по соцсертификату могут пройти участники СВО и члены их семей, многодетные мамы, инвалиды.



«В прошлом году программа обучения по социальному сертификату охватывала 5 городских округов. Модернизируя службу занятости и анализируя запросы, мы расширили её до 10 городов округов, чтобы предоставить гражданам больше возможностей для обучения и помочь им быстрее получить востребованные навыки на рынке труда», — сообщил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

По соцсертификату доступно 46 программ профессионального обучения. Среди них — курсы токаря, тракториста, повара, специалиста по кадрам и логистике на транспорте. Программы рассчитаны на 450, 256 и 72 часа. Обучение проходит как в очной форме, так и с применением дистанционных технологий.

Отметим, что сейчас в Самарской области открыто более 44 тыс. вакансий. Обучиться для работы по многим из них можно благодаря соцсертификату. Чтобы получить соцсертификат необходимо подать заявление на портале «Работа России» — www.trudvsem.ru.