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Почта России запустила услугу хранения и экспресс-доставки для продавцов маркетплейсов

29 октября 2024 11:16
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Почта России запустила услугу хранения и экспресс-доставки для продавцов маркетплейсов

Почта России запустила микрофулфилмент для продавцов маркетплейсов на базе своих отделений. Почта будет хранить товары в отделениях и доставлять покупателям за 30 минут или отправлять в свои логистические центры для дальнейшей передачи в сортировочные центры маркетплейсов.

Есть два варианта использования почтового микрофулфилмента. Чтобы не отвозить товар самостоятельно на крупные склады за город, селлеры смогут сдавать их в любом из 38 000 отделений. Почта консолидирует отправку и передаст продукцию на микрофулфилменты, размещённые на базе участков курьерской доставки или крупных почтовых отделений, а затем — в сортировочные центры маркетплейсов.

Вторая схема подойдет селлерам, которым важна экспресс-доставка. Продавцы смогут хранить товары непосредственно в почтовых отделениях. После того, как покупатель оформит заказ, его соберут за 5-7 минут и оперативно доставят клиенту. Услуга работает в 1 507 почтовых отделениях по всей России (346 из них — в Москве), передать сюда продукцию на хранение можно в любом из отделений. Радиус и скорость доставки будут зависеть от количества отделений, в которых есть товар селлера.

В проекте Почта отвечает за все операционные процессы — хранение, обработку и транспортировку заказов, а партнёр компании, оператор экспресс-доставки «Даркстор у дома», автоматизирует процессы на каждом этапе и позволяет управлять распределённой сетью складов и заказом на всём пути следования. Общая свободная площадь в отделениях, задействованных в проекте, — 325,4 тыс. кв. м. На них планируется разместить 1,3 млн полка-мест для хранения товаров продавцов.

«Мы выводим логистику e-commerce на новый уровень как для предпринимателей, так и для покупателей. Микрофулфилмент в почтовых отделениях значительно упрощает всю цепочку для продавца и позволяет доставлять онлайн-заказы получателю так же быстро, как пиццу», — прокомментировал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

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