Почта России запустила досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2023 года

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С 1 июля по 31 августа 2022 г. клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2023 г. по ценам предыдущего подписного периода.

В акции участвуют почти 1 600 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес - и другие издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» https://podpiska.pochta.ru/ необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.