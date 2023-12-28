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Почта России внедрила новую информационную систему для доставки пенсий и социальных выплат

28 декабря 2023 10:30
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Почта России внедрила новую информационную систему для доставки пенсий и социальных выплат

Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах в любой части страны и при необходимости оперативно его корректировать.

В режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. Если нет, в системе отражается причина. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует её ежедневно. Система отслеживает случаи, когда несколько видов выплат приносят по одному адресу в разные дни, и помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один день.

Многие отчёты и сопроводительные реестры хранятся теперь исключительно в электронном виде в новой информационной системе. На выплатных поручениях теперь нет повторяющегося текста — это позволило уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя.

«Доставка пенсий и социальных пособий — одна из важнейших функций Почты. Мы понимаем, что повседневная жизнь получателей во многом зависит от своевременности этих выплат, и стремимся свести на нет риск их задержки. Новая система позволяет усилить контроль, выявить ошибки и избежать проблем с доставкой», — сообщил директор «Продуктовой фабрики» Почты России Антон Нечаев.

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