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Почта России предлагает подписаться на периодику со скидкой до 30%

4 декабря 2023 12:57
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Почта России предлагает подписаться на периодику со скидкой до 30%

С 4 по 14 декабря 2023 г. на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 30% оформить подписку на более чем 2000 газет и журналов. Среди них – крупные федеральные, научно-популярные, развлекательные и детские издания.

Оформить подписку можно не только для себя, но и в подарок. Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России. Подписку также оформляют почтальоны при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.  У клиентов, которые выписывают издания онлайн, есть возможность выбрать нужную газету или журнал по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам. Вся процедура займет буквально несколько минут.

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