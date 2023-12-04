Почта России предлагает подписаться на периодику со скидкой до 30%

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Оформить подписку можно не только для себя, но и в подарок. Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России. Подписку также оформляют почтальоны при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. У клиентов, которые выписывают издания онлайн, есть возможность выбрать нужную газету или журнал по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам. Вся процедура займет буквально несколько минут.