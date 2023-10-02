Почта России предлагает оформить подписку со скидкой до 30%

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С 2 по 12 октября подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 30%. Вместе с издательскими домами компания снизит стоимость подписки на более чем 2300 газет и журналов. Среди них – детские издания, периодика о здоровье, хобби, путешествиях.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.