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Почта России модернизирует сельские отделения в Самарской области

27 июля 2022 12:11
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Почта России модернизирует сельские отделения в Самарской области

Почта России запустила программу модернизации сети в Самарской области. До конца лета 2022 г. работы пройдут в трёх отделениях в с. Пискалы Ставропольского района, с. Новый Буян Красноярского района, а также в с. Исаклы. 

Почта модернизирует сельские отделения по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В них не только пройдут ремонты, но и появятся новые, актуальные для малых и удалённых поселений услуги. Здесь можно будет, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Многие отделения станут доступнее для маломобильных людей: появятся пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала. 

«В Самарской области 771 почтовое отделение, которые ежемесячно посещают более 2,6 млн человек. Для нас важно создавать комфортные условия для клиентов и сотрудников. Участие в программе модернизации позволит повысить качество обслуживания посетителей сельских отделений. Мы будем постепенно модернизировать сельские отделения с 2022 по 2025 гг. Приводить в порядок почтовые отделения нам помогает и Правительство Самарской области: с 2011 по 2021 гг. при поддержке региона мы отремонтировали 221 отделение», — комментирует директор макрорегиона Волга Почты России Александр Вакуленко.

«Программа модернизации почтовых отделений в Самарской области реализуется достаточно успешно. Ремонт, оснащение новой мебелью и оборудованием позволит отделениям заработать в современном формате. Недавно были в Сызранском районе и убедились, что даже при небольшой занимаемой площади в 31 кв. м в почтовом отделении очень высокая посещаемость. Проблему нехватки места планируем решить через установку 32 модульных зданий для почтовых отделений в малонаселённых пунктах, в том числе в Сызранском районе. Это современные и удобные комплексы площадью 50 кв.м, где возможно с комфортом организовать предоставление всех услуг. Для этого необходимо, чтобы муниципальные образования выделили участок земли и подвели коммуникации», - отметил председатель комиссии по связи и информационным технологиям Самарской губернской думы, депутат регионального парламента Роман Балтер.

Развитие Почты России и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». По всей стране работают штабы для контроля за модернизацией почтовой сети.

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