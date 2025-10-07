Я нашел ошибку
Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Почта Mail заблокировала более 7,6 млрд спам-писем и 4 500 доменов в 3 квартале 2025 года

7 октября 2025 14:03
123
Почта Mail заблокировала более 7,6 млрд спам-писем и 4 500 доменов в 3 квартале 2025 года

Благодаря улучшенным антиспам-фильтрам и ML-системам количество кликов пользователей на кнопку «Это спам» сократилось на 10%.

В третьем квартале 2025 года в Почты Mail было заблокировано более 7,6 млрд писем, содержащих спам или фишинг, что на 9% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. В том же периоде сократилось количество кликов пользователей на кнопку «Это спам» на 10% — вредоносные письма стали чаще блокироваться до попадания в папку «Спам». На это повлияло большое количество дообучений антиспам-систем, в частности, спам-фильтров и ML-моделей.

В среднем специалисты в третьем квартале текущего года провели более 100 дообучений систем в день, чтобы научить их распознавать самые современные виды спама и фишинга.

Было заблокировано более 4500 доменов, рассылающих массовые спам-сообщения. Этому поспособствовало развитие и применение «репутационных фильтров», блокирующих IP-адреса и домены с низким рейтингом.

Наиболее популярными темами в спам-письмах в Почте Mail стали: рассылки с предложениями принять участие в лотереях, сообщения с фейковыми инвестициями (31%), с  а также письма с реферальными ссылками от лица представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (29%).

По данным МегаФона телефонный спам-трафик растет: заблокированных смс-сообщений, которые могли быть как нежелательными, так и вредоносными, стало вдвое больше — почти полмиллиарда за третий квартал, относительно аналогичного периода прошлого года. Схожие показатели и у виртуального помощника Евы: за исследуемый период она заблокировала также в два раза больше спам-звонков — почти 82 миллиона.

При этом мошеннический трафик идет на спад: в текущем периоде оператор заблокировал на 27% меньше потенциально опасных звонков. Такая динамика — результат совместных усилий всех участников рынка. Примечательно, что количество фишинговых ресурсов не изменилось: с июля по сентябрь МегаФон выявил более 53 тысяч таких сайтов, что равно прошлогодним показателям.

В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
194
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
334
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
571
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
609
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
