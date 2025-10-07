Почта Mail заблокировала более 7,6 млрд спам-писем и 4 500 доменов в 3 квартале 2025 года

123

Благодаря улучшенным антиспам-фильтрам и ML-системам количество кликов пользователей на кнопку «Это спам» сократилось на 10%.

В третьем квартале 2025 года в Почты Mail было заблокировано более 7,6 млрд писем, содержащих спам или фишинг, что на 9% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. В том же периоде сократилось количество кликов пользователей на кнопку «Это спам» на 10% — вредоносные письма стали чаще блокироваться до попадания в папку «Спам». На это повлияло большое количество дообучений антиспам-систем, в частности, спам-фильтров и ML-моделей.

В среднем специалисты в третьем квартале текущего года провели более 100 дообучений систем в день, чтобы научить их распознавать самые современные виды спама и фишинга.

Было заблокировано более 4500 доменов, рассылающих массовые спам-сообщения. Этому поспособствовало развитие и применение «репутационных фильтров», блокирующих IP-адреса и домены с низким рейтингом.

Наиболее популярными темами в спам-письмах в Почте Mail стали: рассылки с предложениями принять участие в лотереях, сообщения с фейковыми инвестициями (31%), с а также письма с реферальными ссылками от лица представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (29%).

По данным МегаФона телефонный спам-трафик растет: заблокированных смс-сообщений, которые могли быть как нежелательными, так и вредоносными, стало вдвое больше — почти полмиллиарда за третий квартал, относительно аналогичного периода прошлого года. Схожие показатели и у виртуального помощника Евы: за исследуемый период она заблокировала также в два раза больше спам-звонков — почти 82 миллиона.

При этом мошеннический трафик идет на спад: в текущем периоде оператор заблокировал на 27% меньше потенциально опасных звонков. Такая динамика — результат совместных усилий всех участников рынка. Примечательно, что количество фишинговых ресурсов не изменилось: с июля по сентябрь МегаФон выявил более 53 тысяч таких сайтов, что равно прошлогодним показателям.