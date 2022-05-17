Почта Mail.ru и Маруся поддержат пожилых людей

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Почта Mail.ru предлагает пользователям написать письма подопечным фонда «Старость в радость», а голосовой помощник Маруся озвучит их. Чтобы бабушки и дедушки могли прослушать послания, VK передаст умные колонки Капсула Мини в 50 домов престарелых, которые поддерживает фонд «Старость в радость». Устройства останутся в домах престарелых, чтобы их подопечным было с кем поговорить, поиграть и послушать музыку.

«В этом проекте технологии не только станут источником живых эмоций для одиноких бабушек и дедушек, но и объединят тысячи людей, которые хотят поддержать пожилых, поделиться с ними теплом и заботой. Так вовлечённых в благотворительность и волонтерство станет больше, что особенно ценно сейчас», — рассказала директор социальных проектов VK и руководитель Добра Mail.ru Александра Бабкина.

Написать письмо можно на сайте проекта. Пользователям рекомендуют отправлять добрые пожелания, стихи и короткие рассказы. Пожилые люди могут испытывать сложности с чтением писем, поэтому после модерации сообщения им зачитает Маруся: она также может ответить на входящие и сообщит о непрочитанных в Почте Mail.ru.

«В этом проекте соединяются добрые намерения тех, кто хочет поддержать письмами пожилых и людей с инвалидностью из интернатов и возможности умной почты Мейл.ру, а их, я уверена, наши подопечные смогут быстро освоить с помощью сотрудников стационаров. Голосовое послание в итоге станет для многих настоящей ожившей весточкой из внешнего мира, дав людям еще один знак внимания и поддержки», — говорит Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Голосовой помощник Маруся доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в социальной сети ВКонтакте, в умных колонках Капсула и Капсула Мини, в приложении Почта Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнёров.

Новый флайт кампании #продолжаемпомогать посвящен пожилым людям, попавшим в сложную ситуацию — VK информационно и финансово поддерживает профильные благотворительные фонды и НКО.