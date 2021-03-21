Почта Банк прокомментировал информацию о том, что пенсионерку пришлось нести в отделение

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Напомним, ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области родственникам пришлось нести 74-летнюю женщину в отделение "Почта банка" на носилках. Почта Банк прокоментировал этот инцидент.

"Почта Банк сожалеет, что возникла описанная ситуация. В отделение банка в Энгельсе за выпиской по счету обратилась девушка, которая представилась дочерью клиентки-пенсионерки. Однако по законодательству банк имеет право предоставлять информацию по счету только клиенту и только после подтверждения его личности. Это делается с целью предотвращения возможных мошеннических действий, когда люди представляются родственниками, попечителями и т.п и пытаются получить таким образом доступ к персональным данным клиентов. Только в 2020 году в банке было зафиксировано более 2 тыс. случаев с подозрением на мошенничество. Поэтому действия банка в таких ситуациях направлены в первую очередь на то, чтобы сохранить средства клиентов.

В связи с тем, что пенсионерка по состоянию здоровья не могла самостоятельно прийти в банк для подтверждения личности, сотрудница банка предложила несколько способов решения этой ситуации: родственнику оформить нотариально заверенную доверенность либо установить клиенту мобильное приложение, чтобы получить информацию по счету самостоятельно. Однако ни один из вариантов не устроил представителя клиента, в связи с чем произошла описанная ситуация. Что касается выезда сотрудника на дом, на текущий момент в банке нет технической возможности осуществить идентификацию клиента вне отделения с оформлением выписки на бланке.

Что касается кнопки вызова сотрудника в отделении банка, она в полной исправности, просто звуковой сигнал раздается только внутри отделения. В произошедшей ситуации сотрудник банка отреагировал на вызов и вышел к клиенту в течение одной минуты", - сообщает пресс-служба Почта Банка.