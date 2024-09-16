Победителями конкурса Совета Федерации «Портрет твоего края» стали самарцы

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В Самаре прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского детского конкурса-школы «Портрет твоего края», который проводится Советом Федерации. Семи лауреатам были вручены благодарности от сенатора Андрея Кислова, представляющего в Верхней палате Самарскую область.



Всероссийский конкурс в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» проходит при поддержке Совета Федерации уже восьмой раз. Его основная цель – сформировать концептуальную картину мира школьников через призму понятия «единая страна», повысить их интерес к окружающему миру, позволить раскрыть детям свой творческий потенциал, рассказать о красоте своего края.



Предметом конкурса становятся портреты края, представленные в форме очерка или эссе. Принять участие в конкурсе могли стать ребята от 7 до 18 лет. В этом году его участниками стали школьники, курсанты и студенты из 66 субъектов. Победителями стали 762 участника в нескольких номинациях, среди которых «Природа, мир, тайник вселенной» (природо-ориентированное поведение), «Скажи спасибо!», «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» (введен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), «Не жизни цель, а свет предназначенья» (призвание).



По решению жюри в число лучших вошли семь жителей региона, все они школьники из Самары: Арина Буклеева, Елизавета Лобанова, Елена Сарафанова, Алена Терновых, Степан Хеллат, Максим Худяков и Виолетта Шарабанова. От имени сенатора Андрея Кислова победителям были вручены благодарственные письма и подарки.



«На этот конкурс были поданы тысячи работ из многих регионов страны, и среди победителей оказалось несколько наших земляков. Мы очередной раз убеждаемся в том, что в Самаре живет талантливая и патриотично настроенная молодежь. Считаю, что это отличный повод для гордости нашими ребятами», - отметил Андрей Кислов.



Лучшие работы конкурса будут представлены на выставке в Совете Федерации.

Фото : департамент информационной политики Самарской области