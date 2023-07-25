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Победители регионального этапа представят Самарскую область в финале Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

25 июля 2023 11:51
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Победители регионального этапа представят Самарскую область в финале Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» от Самарской области примут участие в федеральном финале. 42 конкурсные заявки до 20 августа 2023 года будут направлены в федеральную конкурсную комиссию.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится в целях развития муниципального управления и содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах деятельности органов местного самоуправления.

Традиционно конкурс проходит по 5 номинациям:

- градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;

- обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;

- укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных   мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;

- модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

Самарская область является ежегодным участником конкурса. В этом году от 25 муниципальных образований заявки поступили по всем пяти номинациям.

Федеральная конкурсная комиссия по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» до 15 октября 2023 года определит 5 победителей конкурса по всем номинациям конкурса в каждой категории участников.

Напомним, что муниципальные образования Самарской области дважды становились победителями федерального этапа. Так, в 2021 году в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» Самара вошла в пятерку лидеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», заняв IV место (среди муниципальных округов, городских округов и городских поселений). В прошлом году в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» победителем стало сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский.

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