Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» встретился с воспитанниками самарского кадетского корпуса

123

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый» старший участковый уполномоченный Отдела полиции по Красноглинскому району подполковник полиции Сергей Пожаров продолжает делиться различными аспектами службы с жителями региона.

На днях, Сергей Пожаров совместно с врио начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области подполковником внутренней службы Ириной Тарпановой провели беседу с воспитанниками Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения "Самарский кадетский корпус Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Выступая с приветственным словом, Ирина Тарпанова рассказала, что в настоящее время проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый». Поддержать самарского участкового уполномоченного полиции можно на сайте Издательского дома «Комсомольская правда» (https://www.kp.ru/media/1019449/). Ирина Александровна отметила, что голосование продлится до 10 ноября – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В ходе мероприятия Сергей Пожаров рассказал о своей службе, поделился интересными случаями из практической деятельности. Подполковник полиции подчеркнул, что главные компоненты, на которых строится его работа: умение общаться с людьми, слушать и слышать их, помогать в различных проблемных ситуациях.

Старший участковый уполномоченный полиции заострил внимание юных участников мероприятия на перспективах профессионального роста в органах внутренних дел, объяснил, какие качества и навыки особенно ценятся в подразделении участковых уполномоченных полиции и какие возможности открываются перед молодыми сотрудниками.

Встреча прошла в доверительной и дружеской атмосфере. В непринужденной беседе ребята задавали интересующие вопросы. Живой диалог позволил кадетам не только получить новые знания, но и лучше понять специфику работы участкового уполномоченного полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО