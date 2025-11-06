Я нашел ошибку
Школьники вместе со знаменитыми футболистами провели разминку, отработали прием и ведение мяча, а затем сыграли несколько товарищеских матчей.
300 школьников губернии приняли участие в «Уроке футбола» со звездами сборной России
Надевайте самые яркие и праздничные костюмы, вас ждёт настоящий «Штраус-Бал» наполненный весельем, изяществом и красотой!
Предновогодняя премьера: САТОБ представляет концертную программу «Штраус-бал» 
Глава Отрадного покинул свой пост
Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
МЧС СО рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности «МЧС России»
Первым объектом станет детский сад на 330 мест общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров.
В новом макрорайоне Самары «Амград» стартует строительство социальной инфраструктуры
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных
В ходе мероприятия Сергей Пожаров рассказал о своей службе, поделился  интересными случаями из практической деятельности.
Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» встретился с воспитанниками самарского кадетского корпуса
Предполагается, что бури продлятся около суток и завтра перейдут в основную фазу.
Ночью на Земле начались сильные магнитные бури
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» встретился с воспитанниками самарского кадетского корпуса

6 ноября 2025 11:47
123
В ходе мероприятия Сергей Пожаров рассказал о своей службе, поделился  интересными случаями из практической деятельности.

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый» старший  участковый уполномоченный Отдела полиции по Красноглинскому району подполковник полиции Сергей Пожаров продолжает делиться различными аспектами службы с жителями региона.

На днях, Сергей Пожаров совместно с врио начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области подполковником внутренней службы Ириной Тарпановой провели беседу с воспитанниками Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения "Самарский кадетский корпус Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Выступая с приветственным словом, Ирина Тарпанова рассказала, что в настоящее время проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый». Поддержать самарского участкового уполномоченного полиции можно на сайте Издательского дома «Комсомольская правда» (https://www.kp.ru/media/1019449/). Ирина Александровна отметила, что голосование продлится до 10 ноября – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В ходе мероприятия Сергей Пожаров рассказал о своей службе, поделился  интересными случаями из практической деятельности. Подполковник полиции  подчеркнул, что главные компоненты, на которых строится его работа: умение общаться с людьми, слушать и слышать их, помогать в различных  проблемных ситуациях.

Старший участковый уполномоченный полиции заострил внимание юных участников мероприятия на перспективах профессионального роста в органах внутренних дел, объяснил, какие качества и навыки особенно ценятся в подразделении участковых уполномоченных полиции и какие возможности открываются перед молодыми сотрудниками.

Встреча прошла в  доверительной и дружеской атмосфере. В непринужденной беседе ребята задавали интересующие вопросы. Живой диалог позволил кадетам не только получить новые знания, но и лучше понять специфику работы участкового уполномоченного полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

