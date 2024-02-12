Победитель премии «Бизнес-Успех» из Самарской области развивает экопарк семейного отдыха «Маламут-Ленд»

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Предприниматель Нина Туринцева из Самарской области вместе со своей семьей несколько лет назад создала экопарк «Маламут-Ленд». Главные действующие герои парка – хаски и маламуты. Начинался он с четырех собак – любимцев семьи, а сегодня здесь живет 86 собак. За время работы эко-парк получил известность как среди жителей региона, так и за его пределами, стал настоящим местом притяжения туристов.

«В первую зиму мы поставили красивый шатер в поле, развели костер, поставили две упряжки и в общей сложности прокатили 1200 человек. Тогда мы поняли, что такой формат вызывает большой интерес», – рассказала Нина Туринцева.

Позже рядом с селом Задельным семья Туринцевых нашла территорию заброшенного детского лагеря и решила возрождать детский отдых в этом районе. В 2019 году официально появился экопарк «Маламут-Ленд». Зимой гостей здесь катают на упряжках, а летом начинает работать аквапарк.

«Мы с большой заботой относимся к питомцам парка. Когда принимаем большое количество гостей, следим, чтобы собаки не уставали, меняем их в упряжках. Есть «старички», которые только встречают, виляют хвостами, радуются посетителям, но не катают», – отметила основатель экопарка.

В конце прошлого года экопарк победил в региональном этапе Национальной премии «Бизнес-успех», в номинации «Лучший туристический проект». Церемония награждения прошла в рамках форума «Мой бизнес 63. Точки опоры». «Чем больше мы принимаем участие в подобных конкурсах, тем больше о нас узнают. В марте мы представим регион и свой проект на федеральном финале в Москве. И у нас есть все, чтобы сделать это достойно», – подчеркнула Нина Туринцева.

Региональный этап премии уже второй раз проводило региональное минэкономразвития, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Всего на участие в премии поступило 212 заявок.

«Мы рады поддерживать инициативных предпринимателей, помогать им в достижении высоких бизнес-результатов, а также отмечать их успехи и заслуги, благодаря конкурсам и премиям в области предпринимательства. В Самарской области выстроен конструктивный диалог с бизнес-сообществом. Мы регулярно встречаемся и обсуждаем волнующие вопросы, необходимые изменения в законодательстве и инструменты поддержки, актуальные для бизнеса сегодня», - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как рассказала Нина Туринцева, с 2020 года предприятие получает разные меры господдержки, в том числе федеральные и региональные гранты в сфере туризма. «На эти средства мы построили здание визит-центра – зону приема посетителей, построили веревочные парки, надувные водные горки. В 2023 году мы построили два дома, сделали круглогодичной нашу горку», – перечислила Нина Туринцева.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области