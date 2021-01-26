По всей стране приостановлен прием документов по услугам Росреестра

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В январе 2021 года строительный рынок столкнулся с трудностями при регистрации сделок — многофункциональные центры приостановили прием заявлений по услугам Росреестра. Региональные строители подтвердили наличие проблемы, но разошлись в оценках ее масштабов. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 25 января 2021 года.



18 января 2021 года на сайте МФЦ Самарской области появилось сообщение о сбоях в процессе приема документов по услугам Росреестра. «В настоящее время в связи со сбоем в системе приема государственных платежей во всех регионах РФ наблюдаются проблемы с оплатой госпошлины по услугам Росреестра. В связи с этим прием документов временно приостановлен», — говорится в публикации. Принимаются лишь две категории заявлений, очевидно, не попавших в сбой системы платежей, — те, где государственная пошлина составляет 2 тыс. рублей и 22 тыс. рублей.



Информация о том, когда проблема с оплатой госпошлины решится, на сайте отсутствует. Лишь сообщается, что «о возобновлении приема заявлений по услугам Росреестра в полном объеме будет сообщено дополнительно». Проблема с оформлением сделок продолжается как минимум с 14 января, именно тогда на сайте МФЦ опубликована первая новость о сбое в системе приема государственных платежей, пишет СО ОНЛАЙН.



Опрошенные газетой «Самарское обозрение» участники строительного рынка отметили, что сбой в Росреестре привел к затруднениям в регистрации сделок. «В Росреестре, насколько я понимаю, сейчас меняются реквизиты, поэтому все сделки не могут пройти. Сейчас эта проблема есть, мы ждем, когда ситуация нормализуется. По срокам возобновления работы пока ничего не сообщали», — рассказывает директор АН «Евгения» Евгения Моткова.