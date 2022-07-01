По улице Мичурина временно ограничено движение всех видов транспорта

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В связи с аварийной ситуацией на улице Мичурина, у выставочного центра "Экспо-Волга" (аварийная служба ТТУ уже в пути, первопричина - упавшее на контактную сеть дерево), троллейбусы маршрутов №№ 4 и 15 проследуют в объезд по улицам Московскому шоссе и Коммунистической через Губернский рынок до Железнодорожного вокзала.

В рамках проведения аварийных работ по ул. Мичурина по освобождению проезжей части будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Уважаемые автомобилисты, выбирайте альтернативные маршруты, руководствуйтесь временными дорожными знаками!

О восстановлении движения сообщим дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары