По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль Нива 

Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне Специальной военной операции. 14 августа 2025 года при содействии министерства промышленности и торговли Самарской области и участии промышленных предприятий региона для нужд одной из войсковых частей передан автомобиль LADA NIVA 4x4.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность помощи и поддержки участников СВО. «Помощь и содействие участникам СВО является безусловным, базовым приоритетом области, наравне с выполнением поручений президента и национальных проектов», – говорит глава региона.

С просьбой о приобретении автомобиля, который бы позволил эффективнее выполнять боевые задачи, обратилось одно из воинских подразделений, принимающих участие в спецоперации.

«Мы незамедлительно откликнулись на просьбу и скоординировали усилия промышленных предприятий и благотворительных организаций региона. Передача автомобиля LADA NIVA 4x4 – это лишь один из примеров нашей совместной работы. Мы и дальше будем оказывать всю необходимую поддержку нашим бойцам, отстаивающим интересы России», – говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Военнослужащий с позывным Рус, которому передали автомобиль, отметил, что в штурмовых войсках отечественная NIVA - самая востребованная техника. Она используется для перевозки как личного состава, так и необходимых вещей. Во время боевых действий такая техника часто выходит из строя, и подразделения нуждаются в ее постоянном обновлении.

«Мне позвонили уже через неделю после моего обращения и сказали, что автомобиль готов. В реалиях ведения боевых действий это очень короткий срок. Благодарю губернатора Самарской области и главу областного минпрома за оперативность», - прокомментировал военнослужащий.

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области