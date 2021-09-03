По поручению Путина губерния получит 20 новых машин скорой помощи и 55 школьных автобусов

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По поручению Президента Владимира Путина в ряде субъектов РФ пройдёт обновление автопарков карет скорой помощи и школьных автобусов. В список попала и Самарская область.

Большинство школьных автобусов направят в отдаленные сельские поселения, чтобы у местных детей была возможность возможность с удобством и комфортом добираться на занятия.



Президент подчеркнул, что вся закупленная техника должна быть только российского производства. Владимир Путин уточнил, что парк школьных автобусов нужно обновить в течение 2021-2024 годов, а скорой помощи - до 2023-го.



Поставку новых автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы обеспечит Минпромторг.