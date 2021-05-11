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По поручению Дмитрия Азарова, в связи с ЧП в Казани, проводят проверки соблюдения мер безопасности

11 мая 2021 17:54
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Во всех образовательных организациях, подведомственных минобрнауки Самарской области, усилены пропускной режим и контроль за прилегающей территорией.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с ЧП в Казани в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования  проводят проверки соблюдения мер безопасности. 

Во всех образовательных организациях, подведомственных минобрнауки Самарской области, усилены пропускной режим и контроль за прилегающей территорией, внепланово проверена работа металлодетекторов, систем видеонаблюдения, каналов связи для вызова оперативных служб.

Осуществлен дополнительный обход внутренних помещений и территорий на предмет обнаружения подозрительных предметов и постороннего транспорта.

На протяжении всего дня сотрудники территориальных управлений министерства и департаментов образования проводят внеплановые проверки безопасности в подведомственных организациях.

Все объекты образовательных организаций оснащены металлодетекторами и системами тревожной сигнализации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб.

 

Фото:   bavly-tat.ru

Теги: безопасность контроль школы

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