По оценке властей и экспертов работа «Лидеров России» в рамках регионального этапа будет иметь длительный практический эффект

128

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершили решение задач регионального этапа.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров выразил уверенность, что проведение регионального этапа конкурса позволило укрепить сообщества «Лидеров России» на местах.



«В пятом юбилейном сезоне у лидеров появилась возможность еще раньше, то есть до очных мероприятий, познакомиться друг с другом, приступить к совместной работе и сформировать региональные команды. Тем самым мы усилили конкурсный механизм формирования междисциплинарных управленческих сообществ, которые со временем будут становиться все более эффективной вспомогательной силой для развития российских регионов. Многие лидеры называют одними из главных преимуществ конкурса широкое сообщество и новые возможности для взаимодействия. Действительно, такие команды не только могут помогать в решении актуальных задач, но и фактически формируют кадровые резервы в своих регионах», – считает Алексей Комиссаров.



Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко уверен, что результаты регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России» будут ощутимы на протяжении длительного времени.



«Технология нового этапа конкурса «Лидеры России» позволит создавать управленческие команды субъектов РФ и укреплять региональную идентичность. Более того, это может иметь длительный эффект, то есть власти получат не просто свежие идеи для решения злободневных задач, но и сплоченные сообщества эффективных управленцев, которые и после конкурса продолжат взаимодействовать на благо регионов страны», – подчеркнул Евгений Минченко.



В Самарской области сформированные команды работали над решением социально-экономической проблемы повышения кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры Самарской области посредством привлечения молодежи и креативных предпринимателей.



Наиболее эффективные решения конкурсанты представят Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и впоследствии смогут принять участие в их реализации. Напомним, Глава Самарской области Дмитрий Азаров является наставником конкурса «Лидеры России». Ежегодно он поддерживает и наставляет лучших управленцев страны. Ранее Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выразил благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации граждан в Самарской области и активную личную поддержку проектов АНО «Россия страна возможностей».



Говоря об актуальности проблемы, над которой работали региональные команды, заместитель министра культуры Самарской области Наталья Тонковидова отметила: «Благодаря реализации национального проекта «Культура» на территории Самарской области происходит активное обновление инфраструктуры и создаются условия для развития отрасли. Мы проводим капитальные ремонты сельских домов культуры, музеев, детских школ искусств, создаем модельные библиотеки, обновляем театры, оснащаем музыкальными инструментами и оборудованием музеи и библиотеки, приобретаем автоклубы для населения удаленных территорий, большое внимание уделяем повышению квалификации существующих кадров. И, тем не менее, вопрос кадрового дефицита в сфере культуры стоит остро – молодые люди, несмотря на обновление учреждений культуры, не очень охотно идут работать в отрасль. Именно поэтому нам необходимы свежие идеи, чтобы переломить тенденцию и начинать решать вопрос с появляющимся дефицитом кадров, через привлечение в сферу культуры талантливой молодежи и креативных управленцев. Мы готовы к изменениям, а предложения конкурсантов проекта «Лидеры России» помогут разработать векторы развития в вопросе привлечение кадров в муниципальные учреждения культуры».