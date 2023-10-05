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По мнению самарцев, достойная зарплата учителя должна составлять 97 тысяч рублей в месяц

5 октября 2023 09:40
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По мнению самарцев, достойная зарплата учителя должна составлять 97 тысяч рублей в месяц

По данным Росстата, средняя заработная плата учителя в России на июнь 2023 года составляла 65 тысяч рублей в месяц (без учета доплат за классное руководство). Самарцы же считают достойной сумму выше фактической в 1,5 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

35% самарцев хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 21% опрошенных назвали достойной зарплату в 80—100 тысяч рублей. 15% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, работая на 1 ставку. Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую горожане назвали достойной, составляет 97 тысяч рублей в месяц.

Мужские оценки достойной зарплаты выше женских: 99 и 94 тысяч рублей соответственно. Горожане до 35 лет считают достойной сумму в 92 тысяч рублей, а те, кто старше, — 98 тысяч. Представления о том, сколько должен зарабатывать школьный учитель, растут с увеличением размера дохода респондентов.

Жители столицы назвали достойной зарплату в 125 тысяч рублей в месяц, в то время как данные Мосстата за июнь рассказывают о средней зарплате учителя в Москве в размере 135 тысяч.

По данным официальной статистики, среднемесячная заработная плата педагогов школ Санкт-Петербурга равна 73 тысячам рублей. Жители северной столицы считают достойной зарплату в 100 тысяч рублей.

Время проведения: 1—4 октября 2023 года

Теги: Опрос

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