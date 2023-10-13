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Лишь 5% горожан готовы согласиться с высказыванием «любовь живет три года», большинство же верит в то, что любовь вечна. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

По мнению 60% самарцев, любовь может существовать вечно. 15% считают, что каждая влюбленность уникальна. 5% согласны с высказыванием «любовь живет три года», причем женщины придерживаются такого мнения чаще мужчин. По мнению 4%, любовь может существовать гораздо дольше 3 лет. По мнению 2%, — только около года. Любовь живет около 5 лет, — считает 1 из 100 опрошенных.



7% утверждают, что любви вообще не существует.



Время проведения: 4—11 октября 2023 года