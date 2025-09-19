177

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 20 сентября, в Самаре ожидается теплый и пасмурный день. Утром температура составит +15°С, днем воздух прогреется до +22°С, вечером будет около +18°С, а ночью температура опустится до +13°С. Ветер восточный и южный, порывы — до 5 м/с.

В воскресенье, 21 сентября, будет теплый и пасмурный день. Утром температура составит +14°С, днем поднимется до +22°С, вечером будет около +19°С, а ночью опустится до +15°С. Ветер юго-западный и западный, с порывами до 11 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха днем поднимется до +24°С. Высокие показатели также ожидаются в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Холоднее всего в эти выходные будет в Перми — здесь температура днем составит всего +18°С. Низкие показатели также ожидаются в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.