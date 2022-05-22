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По 10 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры, если узаконят свою дополнительную занятость в качестве самозанятого. Об этом сообщает «ФАН» со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.



По его словам, оформление в качестве самозанятого не лишает пенсионеров индексации пенсии и других льгот, положенных неработающим пожилым людям льгот. В случае оформления самозанятости лицам выплачивается бонус в 10 тысяч рублей, который призван облегчить налоговое бремя, пишет агентство.



«Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тыс. рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, это средства должны пойти на выплату налогов», — рассказал Власов.