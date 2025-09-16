Площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» открылась в самарской школе № 29

142

В Самаре на территории школы № 29 открылась спортивная площадка для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». К началу нового учебного года она была оборудована в рамках социально-экономического партнерства Правительства Самарской области и ПАО «НК «Роснефть».



Площадка, установленная на территории школы, включает разноуровневые турники для подтягиваний и брусья, скамьи для пресса и платформу для выполнения наклонов, рукоходы, сектор для метания, комплекс для прыжков в длину. Все снаряды расположены на травмобезопасном резиновом покрытии.



В школе № 29 работает спортивный клуб «Олимп», в рамках которого проводятся тренировки по футболу, волейболу и баскетболу. В 2025 году школьная команда стала победителем «Школьной волейбольной Лиги» и призером регионального турнира по пляжному волейболу. Более 300 учащихся получили значки ГТО различной степени.

Фото: администрация Самары