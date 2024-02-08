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Подведены итоги действия «гаражной амнистии» в Самарской области

8 февраля 2024 10:17
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Подведены итоги действия «гаражной амнистии» в Самарской области

3 485 объектов оформили жители Самарской области с начала действия «гаражной амнистии».  Из них более 2 тыс. объектов были зарегистрированы в 2023 году (762 гаража и 1290 земельных участка).

Напомним, Федеральный закон №79-ФЗ позволяет гражданам в упрощенном порядке регистрировать гаражи и земельные участки до 1 сентября 2026 года. В рамках программы "гаражной амнистии" воспользоваться ей могут владельцы капитальных гаражей, построенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, их наследники, а также граждане, которые получили гаражи от лица, подпадающего под данную программу. Эта программа имеет ряд существенных преимуществ. Прежде всего, это законодательная база, которая позволяет оформить права на землю и гаражные постройки, обеспечить их правовую защиту, что позволяет владельцам гаражей чувствовать себя уверенно и защищенно, зная, что их имущество признано законным и надежно охраняется государством.

Кроме того, гаражная амнистия способствует обновлению и развитию инфраструктуры городов и поселков. Легализация гаражных комплексов позволяет улучшить экологическую обстановку, провести реконструкцию и модернизацию коммуникаций, а также развить дополнительные сервисные услуги для владельцев гаражей.

Таким образом, этот закон является важным инструментом в решении проблемы нелегальных гаражей. Он способствует установлению правового порядка, защите прав собственников и обеспечению развития городской инфраструктуры. Благодаря таким механизмам владельцы гаражей получают возможность жить в соответствии со всеми требованиями закона и обладать полными правами на свое имущество.

«Если раньше граждане практически не имели возможности совершать сделок с гаражами и участками, на которых они расположены, то сегодня ситуация изменилась. Это большая и социально значимая работа, которая вносит вклад в обеспечение оборота рынка недвижимости и в экономику нашей страны», -  отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

С ответами на часто задаваемы вопросы по реализации «гаражной амнистии» можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра по ссылке: https://rosreestr.gov.ru/activity/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-nedvizhimosti/pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-realizatsii-polozheniy-federalnogo-zakona-ot-05-04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zako/ 

 

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