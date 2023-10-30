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Планы на отпуск в 2024 году уже строят 2 из 3 самарцев

30 октября 2023 09:45
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Планы на отпуск в 2024 году уже строят 2 из 3 самарцев

Мужчин проще уговорить ходить в отпуск по графику. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары, имеющие постоянную работу.

Отпуск на 2024 год запланировали 65% самарцев, излюбленным сезоном является лето (50% опрошенных), на втором месте — весна (8%), реже горожане планируют ходить в отпуск осенью (5%) и зимой (всего 2%). 8% все равно, когда отдыхать, — они пойдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров.

Планирующих летний отпуск среди женщин больше, чем среди мужчин (70 и 60% соответственно). 12% представителей сильного пола не имеют пожеланий по дате отпуска и ходят отдыхать по графику, облегчая таким образом работу кадровикам. Для сравнения: только 5% женщин не имеют предпочтений по времени отпуска.

Жители города до 34 лет чаще более зрелых соотечественников соглашаются на отпуск по графику (13%). Отдых летом чаще планируют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (56%).

Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц делились планами на летний отдых и выражали готовность пойти в отпуск по графику чаще тех, кто зарабатывает больше.

Горожанам с детьми отпуск летом или весной нужен больше, чем бездетным.

Теги: Опрос

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