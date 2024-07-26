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ПФО на втором месте по количеству DDoS-атак на компании и организации

26 июля 2024 11:46
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ПФО на втором месте по количеству DDoS-атак на компании и организации

МТС цифровая экосистема, сообщает о том, что дочерняя компания МТС RED отразила 15 тысяч 900 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом полугодии 2024 года. Из них 13% пришлось на компании и организации Самарской области и других регионов ПФО, что стало вторым показателем по стране.

По данным МТС RED, за первое полугодие 2024 года совершено и отражено в 2,6 раза больше DDoS-атак, чем за весь 2023 год.  Больше всего – 25,7% DDoS-атак – в первом полугодии пришлось на июнь, 18,7% – на май, 16,9% – на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили дальневосточную компанию промышленной сферы.

Наиболее мощная из отраженных во втором полугодии атак интенсивностью 257 Гбит/с была направлена на компанию Сибирского федерального округа. Это в два раза превышает максимальную мощность DDoS-атак, зафиксированных МТС RED в 2023 году.

Лидирует по числу DDoS-атак Центральный федеральный округ – на организации этого региона пришелся 61% атак.

Наиболее частым объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 года становились ИТ-компании и телеком – на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем – финансовые организации (14,8% атак). Реже всего (менее 1% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.

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