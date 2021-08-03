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"Человек в четком, ясном сознании."
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Певица МакSим пришла в сознание

3 августа 2021 20:49
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"Человек в четком, ясном сознании."

Врачи вывели МакSим из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев, сообщила ТАСС во вторник ее менеджер Маргарита Соколова.

"Марина в сознании, пришла в себя. Конечно, общается [с врачами]. Человек в четком, ясном сознании", - сказала она. Соколова уточнила, что, по оценке врачей, состояние певицы уже значительно улучшилось. "Несколько преувеличено, правда, [в СМИ], что она телевизор смотрит. В реанимации телевизоров нет", - отметила менеджер.

Позднее пиар-менеджер артистки Яна Богушевская уточнила, что МакSим сняли с аппарата ИВЛ. "Марина дышит самостоятельно, с аппарата сняли", - сказала она.

11 июня 38-летняя певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что Максим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

 

Фото:   Михаил Джапаридзе/ТАСС

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