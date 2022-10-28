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Песня «За Донбасс» в исполнении Сергея Войтенко прозвучит на концерте в Большом Кремлевском дворце

28 октября 2022 17:44
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Где 6 ноября пройдет гала-концерт «Мой дом – Россия», посвященный Дню народного единства.

Песня «За Донбасс» в исполнении российского музыканта, автора-исполнителя, заслуженного артиста Российской Федерации, композитора Сергея Войтенко прозвучит на концерте в Большом Кремлевском дворце, где 6 ноября пройдет гала-концерт «Мой дом – Россия», посвященный Дню народного единства.

На концерте в Кремле Сергей исполнит песню совместно с Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением В.П. Елисеева.

Впервые в исполнении Сергея Войтенко она прозвучала у стен Московского Кремля на митинге в честь присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для автора слов музыканта из Вологды Александра Ганичева исполнение песни на концерте в Государственном Кремлёвском Дворце – это «большая честь».

Сергей Войтенко, уверен, что и слова, и музыка песни «За Донбасс» – результат творческого тандема, рожденный самим временем. «Сейчас важно поддерживать своих земляков, единение и сплочение – часть нашей культуры, часть генетического кода россиян», – подчеркивает музыкант.

Клип, снятый на песню «За Донбасс» по инициативе Сергея Войтенко при поддержке Правительства Самарской области, наполнен документальными кадрами формирования и отправки гуманитарных грузов в ЛНР и ДНР от Самарской области: кадрами доброты, милосердия, неравнодушия жителей самарского региона, которые «монетизировались» в десятки тонн вещей, медикаментов, предметов первой необходимости, столь необходимые сегодня жителям присоединенных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Клип отсылает к известным историям СВО, ставшими символами поддержки российской армии наряду с символами Z и V, белыми повязками и георгиевскими лентами. Это и 8-летний мальчик Леша из Белгорода, который провожал военную технику, идущую в зону проведения спецоперации, и украинская бабушка с красным флагом. Клип изобилует пейзажами: горы, величественная Волга, небо – все это Россия! Свободная, щедрая, любящая!

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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