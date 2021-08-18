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Пес из России, спасший девочку от насильника, получил итальянскую премию "Собачья верность"

18 августа 2021 10:08
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Впервые за всю историю премии.

Впервые за 60-летнюю историю премии "Собачья верность" этой уникальной награды удостоен пес из России по имени Волк-Меркурий из Центра кинологической службы (ЦКС) Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония вручения премии "Собачья верность" состоялась в понедельник вечером на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи, где, несмотря на весьма строгие правила, связанные с пандемией COVID-19, собрались около 200 любителей этих домашних животных. Организаторы установили на открытом воздухе большие экраны, на которые транслировалась церемония.

В этом году наградой были отмечены 11 собак из Италии и девятилетняя немецкая овчарка Волк-Меркурий, которая в далекой России спасла от изнасилования 15-летнюю девочку. 

В тот вечер в полиции раздался телефонный звонок, и взволнованная женщина сообщила, что пропала ее 15-летняя дочка. Девочка вышла из дома, чтобы отправиться к маме на работу, но так туда и не дошла. Территориальный отдел полиции среагировал быстро и привлек к поискам инспектора-кинолога Марию Копцеву с Волком-Меркурием. Поиски девочки с участием собаки начались с учетом геолокации там, где ее мобильный телефон был включен в последний раз. В этом месте неподалеку от лесного массива находились несколько заброшенных зданий.

"Я была на суточном дежурстве. В качестве образца искомого запаха я выбрала предмет, сохранивший сильный запах девочки, – наволочку подушки, на которой она спала", - рассказывает Мария. Понюхав наволочку, Волк-Меркурий в считанные секунды взял след и без колебаний привел полицейских к одному из заброшенных домов. Там, на первом этаже, девочку удерживал мужчина, который собирался совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Преступление удалось предотвратить. Мужчина, оказавшийся рецидивистом, был арестован, а девочке, которая находилась в состоянии шока, была оказана медицинская помощь.

"На место, где задержали злодея, приехала мама девочки, и мы с Волком-Меркурием увидели как она обнимает спасенного ребенка. Ради такого и стоит служить", - призналась кинолог.

 

Фото:   РИА Новости / Сергей Старцев

 

Теги:  "Собачья верность" пес из России премия

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