Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский

По поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева в госпитале будет усилена культурная работа, что позволит военнослужащим и пациентам получить возможность наслаждаться искусством и отвлечься от повседневных забот. Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.

Показы отечественных популярных фильмов запланированы до конца года, среди кинокартин - «Сделано здесь»; «Три войны. Три судьбы»; «Илья Репин в Самарской Луке»; «Большое путешествие вокруг света»; «Василиса и хранители времени»; «Жизнь и война Ивана Посашкова».

Организатор показа – кинотеатр «Художественный»

Фото: минкульт СО