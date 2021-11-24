Первый розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»: новая квартира, новая машина и тысячи призов

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24 ноября состоялся первый розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.

В прямом эфире, трансляция которого велась на сайте Самарского областного вещательного агентства «СОВА», в официальном паблике «СОВА» ВКонтакте, в официальном паблике ВКонтакте «Самарская Область» был разыгран уникальный призовой фонд: 1 квартира, 1 автомобиль и 1000 сертификатов номиналом 4000 рублей.

В первом розыгрыше викторины участвовало 183 002 уникальных номера. Это число сложилось из двух компонентов: участников, которые автоматически попали в реестр уникальных номеров, сделав прививку от COVID-19 с 15 ноября, дня официального старта викторины, и дав согласие на участие в викторине. Вторым слагаемым списка участников стали те, кто до 22 ноября включительно самостоятельно заявили свое участие на сайте «Карта жителя Самарской области», кликнув на баннер викторины и заполнив форму. Напомним, что самостоятельно подать заявку на участие в викторине вплоть до 20 декабря 2021 года могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области граждане Российской Федерации старше 18 лет, которые прошли вакцинацию от COVID-19 на территории Самарской области начиная с сентября 2020 года.

Инициаторами викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие лично Глава региона Дмитрий Азаров.

«Отличительной особенностью викторины, на которую обратил внимание Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, и поддержал её в ходе общения с гражданами в прямом эфире 9 ноября, – это возможность принять участие в викторине людям, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. В некоторых регионах подобные акции проводят исключительно для тех, кто только сейчас принял решение поставить прививку от коронавирусной инфекции, что не совсем справедливо. Т.е. здесь в действии система поощрения абсолютно для всех, кто вакцинировался, начиная с прошлого года. И это действительно поощрение и благодарность всем, кто принял ответственное решение, позаботился о своем здоровье, здоровье своих близких, благополучии окружающих», – отметила Галина Гусарова, член Попечительского совета Акции, Заслуженный врач Российской Федерации, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области.

Неординарным ходом процедуры определения победителей первого розыгрыша викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» стало то, что 2 главных ценных приза – квартира и автомобиль – были разыграны буквально в самом начале прямого эфира. Два самых эмоционально насыщенных момента стали центральным событием мероприятия, которое сопровождалось комментариями наблюдающих за процессом розыгрыша членов Попечительского совета викторины – Виктора Сойфера, председателя Общественной палаты Самарской области; Галины Гусаровой и министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Инициаторы и организаторы викторины рассказали о важности вакцинации, о предпринимаемых в регионе усилиях в борьбе с COVID-19.

Армен Бенян отметил, что ситуация с коронавирусом в Самарской области постепенно становится управляемой. «Это стало возможным благодаря ряду мер, предпринимаемых Правительством региона, в том числе введение нерабочих дней, которые стартовали в Самарской области на неделю раньше, чем по стране. Но самый главный стоп-фактор – это, конечно, вакцинация. На текущий момент у нас вакцинировано почти 1,5 млн человек взрослого населения. И на сегодняшний день мы обладаем всеми необходимыми ресурсами: открыты пункты вакцинации, обучен персонал, в достаточном объеме имеется вакцина, нам важно, чтобы население присоединилось к нашим ресурсам. Тогда у нас у всех есть реальный шанс вернуться к нормальной жизни», – сказал министр здравоохранения Самарской области.

«Цифры красноречиво говорят о том, что викторина имеет резонанс. Тема коронавируса и вакцинации не теряет актуальности уже второй год, и эти темы важны. А Общественная палата – это некий мостик, который соединяет власть и народ. Именно поэтому родилась идея такого стимулирующего мероприятия. Оно, прежде всего, направлено на тех, кто сомневается, стоит ли вакцинироваться. Скажу по собственному опыту, я вакцинировался, – это даёт мне возможность жить максимально привычной жизнью», – отметил Виктор Сойфер.

За ходом розыгрыша наблюдали члены Экспертно-номерной комиссии: Нина Косарева, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, член Общественной палаты Самарской области; Константин Пресняков, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области; Татьяна Сивохина, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ; Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области.

Техническую сторону мероприятия прокомментировал Константин Пресняков, который подтвердил, что в процессе определения победителей полностью исключен человеческий фактор, читает и выбирает исключительно машина. Уникальный «цифровой барабан» на глазах всех присутствующих в студии, а также на глазах у тех, кто следил за розыгрышем в прямом эфире, сканировал 183 002 номеров. Два раза процесс автоматически останавливался, чтобы выдать номера победителей – обладателей квартиры и автомобиля. Третий раз барабан остановился, когда было определено 1000 номеров, ставших обладателями сертификатов на 4000 рублей. Отметим, что даже момент остановки цифрового барабана был полностью автоматизирован, таким образом, никто из присутствующих никак не мог повлиять на исход отбора.

По результатам работы цифрового барабана 1-комнатную квартиру в Самаре выиграл житель из города Тольятти. А обладательницей нового автомобиля стала жительница села Обшаровка Самарской области.

Перечень всех номеров, победивших в первом розыгрыше викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» уже опубликован на сайте «Карта жителя Самарской области», дополнительно информация будет размещена в приложении газеты «Волжская коммуна», а также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии Викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

Получить свои призы и подарки победители смогут с 10 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года в центрах выдачи призов, адреса которых также можно узнать на сайте и по телефону Горячей линии.

Напомним, что по условиям викторины, жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины. У вакцинировавшихся до 20 декабря 2021 года граждан также есть шансы стать победителям и выиграть ценные призы и подарки. «Все вакцинированные граждане – уже победители, ведь самый ценный приз – это ваше здоровье!» – обратились организаторы викторины к зрителям прямого эфира-розыгрыша.

Следующий розыгрыш состоится 8 декабря.

Фото: правительство СО