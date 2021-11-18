Первый поезд с призывниками из Поволжья отправился в западные регионы России

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Первый в ходе осеннего призыва 2021 года поезд с призывниками из Поволжья отправился в западные регионы России.

В воинские части, дислоцированные в Северо-Западном федеральном округе, были направлены более 700 призывников из Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Перед убытием к месту прохождения службы каждый призывник прошел экспресс-тестирование на наличие COVID-19, получил вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, содержащие биографические и медицинские данные, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Перевозку новобранцев осуществляют специально подготовленным воинским эшелоном, который предварительно был продезинфицирован. Проводники поезда прошли специальный инструктаж, а также обязательную термометрию и экспресс-тестирование на наличие COVID-19.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео