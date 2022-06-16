Первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» посетили более 25 тысяч человек

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9-11 июня 2022 года в Самарской области с успехом прошёл первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Фестиваль, собравший на одной площадке 100 самарских брендов одежды, обуви, ткани, фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, был организован по инициативе Губернатора области Дмитрия Азарова для продвижения местных производителей.

У гостей маркет-фестиваля впервые была возможность познакомиться с таким количеством региональных брендов и даже купить понравившуюся вещь.

Об интересе к мероприятию свидетельствует статистика: за три дня фестивальную площадку в самарском ТК «Амбар» посетили более 25 тысяч человек, - сообщают организаторы.

Программа мероприятия была насыщена мастер-классами, обсуждениями настоящего и будущего индустрии моды в России и Самарской области и, конечно, модными показами. Всего состоялось 7 экспертных сессий, посвящённых, в том числе вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства специалистов лёгкой промышленности, проведению экспертизы и сертификации продукции лёгкой промышленности, выходу региональных брендов на онлайн-продажи и маркет-плейсы.

Одна из экспертных сессий была посвящена региональной символике «Сделано в Самарской области», созданной для продвижения самарских продуктов, развития потребительского патриотизма. В ходе сессии участникам подробно рассказали о проекте и его возможностях для сбыта продукции. А тем, кто ранее подавал заявки, и комиссия министерства их одобрила, в торжественной атмосфере были вручены сертификаты, удостоверяющие их владельцев на право пользования самарским брендом.

На центральной сцене подиуме прошло 7 мастер-классов для широкой аудитории и 38 показов сезонных коллекций и продукции, производимой локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров.

Все три дня для консультирования участников фестиваля работали секции от регионального минпромторга по проекту «Самарский продукт», от минэкономразвития (Mybiz63.ru), от минтруда, профильных учебных заведений и Самарского отделения Союза дизайнеров России.

Также работала зона фешн-гостиной для профессионального общения участников и гостей мероприятия.

Одним из результатов фестиваля стала договоренность об открытии территорий мультибрендовой торговли в торговых центрах региона.

«Важная задача фестиваля – развитие наших самарских производителей и возможность организации масс-маркета в связи с уходом зарубежных брендов. И сегодня этот вопрос частично решен. Достигнута предварительная договорённость с торговыми центрами о предоставлении площадей, причем совершенно бесплатно, под организацию территории мультибрендовой торговли, где будет представлена продукция самарского производства», – прокомментировала событие и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

«Такое мероприятие стало возможным благодаря беспрецедентной поддержке правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова. Теперь нам предстоит еще много работы по укреплению и развитию отрасли на благо родного края и нашей страны. Наши бренды должны стать узнаваемы не только в родном регионе, но и в соседних областях», - подчеркнула генеральный продюсер фестиваля Мария Казак.

«Мне очень понравился этот проект, потому что он такой сбалансированный, продуманный. Тут реализованы показы и маркет, причем очень хорошо представляющий дизайнеров самарского региона. Есть деловая программа, где проходит обсуждение конкретных практических вопросов», - прокомментировал главный редактор проекта «Календарь модных событий» Роман Ефремов (Москва).

Своими впечатлениями о первом фестивале моды в Самаре поделилась его участница Юлия Милеева – создатель бренда одежды «Jm»: «Мои впечатления от участия в этом празднике индустрии моды самые лучшие. Мы уже участвовали в таких фестивалях ранее. Недавно были в Москве со своей коллекцией. Но наш самарский фестиваль в части организации, разнообразия участников, насыщенности трехдневной программы, нам понравился больше. Он оказался для нас более продуктивным. Благодаря участию в фестивале мы нашли для себя новых бизнес-партнеров, новых клиентов и смогли еще больше повысить доверие клиентов к нашей продукции. Мы однозначно будем подавать заявку на участие в фестивале, если он еще раз состоится. Спасибо главе региона Дмитрию Азарову за поддержку такой инициативы индустрии моды. Эта история должна развиваться дальше!».

Организаторы уверены: подобные мероприятия откроют перед местными производителями новые возможности. В планах сделать маркет-фестиваль событием ежегодным.