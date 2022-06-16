Первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» посетили более 25 тысяч человек

Я нашел ошибку
Главные новости:
География конкурса получилась весьма обширной: на фестиваль приехали конкурсанты от Ростова-на-Дону до Хабаровска.
Фестиваль авторской музыки САМ.ФЕСТ собрал 50 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Сторож пояснил следователям, что накануне вечером распивал напитки с погибшим, выполнявшим работу плотника, в помещении охраны. 
В Самаре заключен под стражу сторож производственной базы, обвиняемый в убийстве плотника
В Самаре за сутки заболели 22 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года
"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
В Самарской области задержаны водитель и пассажир, перевозившие наркотики
В Самарской области задержаны водитель и пассажир, перевозившие наркотики
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России
Самарский университет им. Королёва представил на ПМЭФ VR-интерактив "Эффект бабочки"
Самарский университет им. Королёва представил на ПМЭФ VR-интерактив "Эффект бабочки"
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.66
-0.43
EUR 59.12
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» посетили более 25 тысяч человек

16 июня 2022 13:24
146
Первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» посетили более 25 тысяч человек

9-11 июня 2022 года в Самарской области с успехом прошёл первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Фестиваль, собравший на одной площадке 100 самарских брендов одежды, обуви, ткани, фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, был организован по инициативе Губернатора области Дмитрия Азарова для продвижения местных производителей.

У гостей маркет-фестиваля впервые была возможность познакомиться с таким количеством региональных брендов и даже купить понравившуюся вещь.

Об интересе к мероприятию свидетельствует статистика: за три дня фестивальную площадку в самарском ТК «Амбар» посетили более 25 тысяч человек, - сообщают организаторы.

Программа мероприятия была насыщена мастер-классами, обсуждениями настоящего и будущего индустрии моды в России и Самарской области и, конечно, модными показами. Всего состоялось 7 экспертных сессий, посвящённых, в том числе вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства специалистов лёгкой промышленности, проведению экспертизы и сертификации продукции лёгкой промышленности, выходу региональных брендов на онлайн-продажи и маркет-плейсы.

Одна из экспертных сессий была посвящена региональной символике «Сделано в Самарской области», созданной для продвижения самарских продуктов, развития потребительского патриотизма. В ходе сессии участникам подробно рассказали о проекте и его возможностях для сбыта продукции. А тем, кто ранее подавал заявки, и комиссия министерства их одобрила, в торжественной атмосфере были вручены сертификаты, удостоверяющие их владельцев на право пользования самарским брендом.

На центральной сцене подиуме прошло 7 мастер-классов для широкой аудитории и 38 показов сезонных коллекций и продукции, производимой локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров.

Все три дня для консультирования участников фестиваля работали секции от регионального минпромторга по проекту «Самарский продукт», от минэкономразвития (Mybiz63.ru), от минтруда, профильных учебных заведений и Самарского отделения Союза дизайнеров России.

Также работала зона фешн-гостиной для профессионального общения участников и гостей мероприятия.

Одним из результатов фестиваля стала договоренность об открытии территорий мультибрендовой торговли в торговых центрах региона.

 «Важная задача фестиваля – развитие наших самарских производителей и возможность организации масс-маркета в связи с уходом зарубежных брендов. И сегодня этот вопрос частично решен. Достигнута предварительная договорённость с торговыми центрами о предоставлении площадей, причем совершенно бесплатно, под организацию территории мультибрендовой торговли, где будет представлена продукция самарского производства», – прокомментировала событие и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

«Такое мероприятие стало возможным благодаря беспрецедентной поддержке правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова. Теперь нам предстоит еще много работы по укреплению и развитию отрасли на благо родного края и нашей страны. Наши бренды должны стать узнаваемы не только в родном регионе, но и в соседних областях», - подчеркнула генеральный продюсер фестиваля Мария Казак.

«Мне очень понравился этот проект, потому что он такой сбалансированный, продуманный. Тут реализованы показы и маркет, причем очень хорошо представляющий дизайнеров самарского региона. Есть деловая программа, где проходит обсуждение конкретных практических вопросов», - прокомментировал главный редактор проекта «Календарь модных событий» Роман Ефремов (Москва). 

Своими впечатлениями о первом фестивале моды в Самаре поделилась его участница Юлия Милеева – создатель бренда одежды «Jm»: «Мои впечатления от участия в этом празднике индустрии моды самые лучшие. Мы уже участвовали в таких фестивалях ранее. Недавно были в Москве со своей коллекцией. Но наш самарский фестиваль в части организации, разнообразия участников, насыщенности трехдневной программы, нам понравился больше. Он оказался для нас более продуктивным. Благодаря участию в фестивале мы нашли для себя новых бизнес-партнеров, новых клиентов и смогли еще больше повысить доверие клиентов к нашей продукции. Мы однозначно будем подавать заявку на участие в фестивале, если он еще раз состоится. Спасибо главе региона Дмитрию Азарову за поддержку такой инициативы индустрии моды. Эта история должна развиваться дальше!».

Организаторы уверены: подобные мероприятия откроют перед местными производителями новые возможности. В планах сделать маркет-фестиваль событием ежегодным.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
134
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
133
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
16 июня 2022  11:53
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
163
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
357
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
384
Весь список