Первый городской каток открылся в парке 50-летия Октября в Самаре

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В пятницу, 9 декабря 2022 года, в Самаре открыли первый городской каток. Заработала ледовая площадка в парке 50-летия Октября (металлургов). Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары».

— Первый пошел! Лед готов. Коньки заточены. Добро пожаловать, — говорится в сообщении учреждения в его официальной группе в соцсети.

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Перерывы: с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. Те, у кого нет своих коньков, смогут взять их напрокат. Стоимость для взрослых — 200 рублей, для студентов — 150, а для детей — 100. В МАУ отмечают, что с появлением снега в парке 50-летия Октября можно будет взять напрокат и лыжи, пишет Самара-КП.