Первый этап Всероссийского конкурса «Юный правозащитник» завершился в САмаре

95

В первом этапе Всероссийского конкурса «Юный правозащитник» победителями стали 12-летняя жительница Тольятти и 15-летний житель Самары. Их конкурсные работы направлены в Москву для участия во втором этапе.

Конкурс «Юный правозащитник» проводится в целях патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи, содействия становлению профессиональных династий в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

В первой возрастной группе победителем стала Анна Нечаева с работой «Мои родители охраняют мирный труд и жизнь наших граждан». Второе и третье место заняли Карина Рахимова и Роман Колегов с работами, посвященными истории детского движения в России.

Во второй возрастной группе победителем стал Федор Винокуров с работой на тему: «Очерк о герое родного края». Второе место — Виктория Шешина, рассказавшая сразу о нескольких героях Великой Отечественной войны, проживающих в ее родном селе. И треть место поделили между собой Елена Снопкова и Иван Хлынов, также выбравшие тему: «Очерк о герое родного края».

Призерам и конкурсантам, не занявшим места, вручены дипломы. Работы победителей направлены в организационный комитет Всероссийского конкурса «Юный правозащитник» для участия во втором этапе, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.