Первые женщины-машинисты электропоезда вышли на работу в метро Москвы

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Женщины-машинисты электропоезда впервые вышли на работу на Филевскую линию столичного метрополитена, сообщили в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, передает ТАСС.

"Сегодня первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда вышли на линию московского метро. Год назад вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который теперь позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов", - приводят в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил, что поезда, управляемые женщинами-машинистами, пойдут по Филевской линии метро. Ликсутов пояснил, что должность машиниста электропоезда в метро сейчас не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой - перевод стрелок, которым раньше занимались машинисты, автоматизирован. В следующем году планируется трудоустроить на работу не менее 50 женщин-машинистов.

Заммэра рассказал, что для первых женщин-машинистов разрабатывается специальная форменная одежда, состоящая из летней и зимней формы и аксессуаров. "Форму разработали с учетом пожеланий как от действующих сотрудниц метро, так и опыта мужчин-машинистов и мнения кандидаток в машинисты. Женщины сами будут выбирать, в чем им удобнее управлять поездом - в юбке или в брюках: сезонная форма прорабатывается с учетом этих вариаций", - добавил Ликсутов.

В тексте отмечается, что метро Москвы занимает второе место в мире по числу работающих женщин. В коллективе предприятия более 62 тыс. работников, из которых 36% - женщины.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС