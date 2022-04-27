Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца

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День Победы — главный праздник страны. Наступающий День Весны и Труда воспринимает как личный праздник только каждый третий россиянин. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%). Праздничное настроение 8 Марта ощущают 53% опрошенных, 23 февраля — 47%. Рождество Христово является праздником для 46%, а наступающий День Весны и Труда — для 33%.



День Победы, 8 Марта, 23 февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для поколения 35—44-летних. Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины.



В этом году 53% россиян проведут майские праздники дома, 17% — на даче или в деревне, а 11% — на работе. На природу отправятся 5%, в путешествие по России — 4% (самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва и Сочи). По 1% опрошенных отдохнут за границей (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях.



Число тех, кто проведет «майские» дома, по сравнению с прошлым годом снизилось на 2 п.п., однако все еще далеко от доковидных времен (в 2019 году остаться в родных стенах планировал 41% опрошенных, а в 2013-м — только 36%). Работать в этом году будет меньше россиян, чем в 2021-м, а отдыхать на даче — больше. А вот путешествовать по России стали чуть чаще, чем год назад и до пандемии коронавируса.