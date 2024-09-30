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Первокурсники приняли Присягу сотрудника УИС на главной площади Самары

30 сентября 2024 11:23
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Первокурсники приняли Присягу сотрудника УИС на главной площади Самары

На площади Славы прошло торжественное принятие Присяги первокурсниками Самарского юридического института ФСИН России.

На торжественной церемонии присутствовали начальник Управления кадров ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Федоров и начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов.

Александр Федоров выразил благодарность родителям курсантов и пожелал первокурсникам, чтобы суть слов Присяги навсегда осталась в их сердцах и направляла их на жизненном пути.

Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов в своем выступлении подчеркнул, что с сегодняшнего дня для юных ребят, еще вчерашних школьников, начинается не только обучение в высшем учебном заведении, но и служба, которая будет ждать от курсантов самоотдачи и исполнительности.

Также первокурсников поздравили руководители силовых структур, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, священнослужители и представители общественных организаций.

Мероприятие продолжилось выступлением спортивных, вокальных и танцевальных коллективов института, а также взвода карабинеров, объединенное в один многогранный номер.

Завершилось принятие Присяги традиционным прохождением торжественным маршем.

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