Первокурсники приняли Присягу сотрудника УИС на главной площади Самары

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На площади Славы прошло торжественное принятие Присяги первокурсниками Самарского юридического института ФСИН России.

На торжественной церемонии присутствовали начальник Управления кадров ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Федоров и начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов.

Александр Федоров выразил благодарность родителям курсантов и пожелал первокурсникам, чтобы суть слов Присяги навсегда осталась в их сердцах и направляла их на жизненном пути.

Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов в своем выступлении подчеркнул, что с сегодняшнего дня для юных ребят, еще вчерашних школьников, начинается не только обучение в высшем учебном заведении, но и служба, которая будет ждать от курсантов самоотдачи и исполнительности.

Также первокурсников поздравили руководители силовых структур, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, священнослужители и представители общественных организаций.

Мероприятие продолжилось выступлением спортивных, вокальных и танцевальных коллективов института, а также взвода карабинеров, объединенное в один многогранный номер.

Завершилось принятие Присяги традиционным прохождением торжественным маршем.