Первая круглогодичная муниципальная ярмарка в Самаре откроется 27 августа

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27 августа откроет свои двери для посетителей муниципальная сельскохозяйственная ярмарка, расположенная на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Ярмарка заработает в новом формате. Торговый объект разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельхозпродукцию.

Подобная форма торговли позволит создать комфортные условия как для предпринимателей, так и для посетителей. Конструкции оборудуют системами поддержания комфортной температуры круглый год.

Общее количество торговых мест составит 180, из них 130 круглогодичного размещения и 50 мест выходного дня. На ярмарке также предусмотрены места для пенсионеров. Они смогут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках.

По вопросам участия в ярмарке предприниматели и сельхозтоваропроизводители могут обращаться в МП «Ярмарки Самары» по телефону 8 (846) 332-14-97.

В ближайшее время заработают еще 3 круглогодичные муниципальные ярмарки:

- Октябрьский район, ул. Ленина, 16/ул. Челюскинцев (16 мест) – открытие 01 сентября 2021 года;

- Ленинский район, ул. Дачная/ул. Чернореченская, перед д. № 8 (32 места) – открытие 15 сентября 2021 года;

- Куйбышевский район, ул. Белорусская, 131 (16 мест) – открытие 15 сентября.

Территориальное размещение ярмарок обеспечивает доступность товаров, способствует развитию и укреплению внутрирегиональных и межрегиональных связей, оказывает поддержку местным сельскохозяйственным производителям.

График работы муниципальных ярмарок здесь.