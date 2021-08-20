Первая круглогодичная муниципальная ярмарка в Самаре откроется 27 августа

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году два волжских региона, которые объединяет давнее сотрудничество, отмечают юбилейные даты: 170 лет Самарской губернии и 800-летие Нижнего Новгорода.
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
Цель Слёта — выстраивание горизонтальных связей и профессионального взаимодействия.
По приглашению регионального Правительства в Самаре пройдет Слёт институций современного искусства 
По части адресов уже есть судебные решения о сносе. Однако результаты работы комиссии могут стать основанием для пересмотра этих решений.
Комиссия проверит ценность подлежащих сносу аварийных домов  в историческом центре Самары
Перед началом переговоров в Кремле российский лидер преподнес Меркель букет цветов.
ФРГ остается одним из основных партнеров России заявил Путин перед началом переговоров с  Ангелой Меркель в Кремле
Форум вновь проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира. 
Дан старт Молодёжному Форуму ПФО «iВолга» 
Победителями конкурса стали 100 школьников из 50 регионов страны.
В Самару прибыл турпоезд с участниками конкурса видеороликов «Страна открытий»
Начать дорожные работы стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Контроль качества ремонтных работ на автодороге «Курумоч - Новый Буян» осуществляется на каждом этапе
Медработники обращают внимание, что между прививками против новой коронавирусной инфекции и против гриппа должно пройти не менее 1 месяца.
С началом осени в регионе стартует прививочная кампания против гриппа
Наверх
Самара  +37 °C, Тольятти  +36 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.21
EUR 86.86
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Первая круглогодичная муниципальная ярмарка в Самаре откроется 27 августа

20 августа 2021 15:18
207
В ближайшее время заработают еще 3 круглогодичные муниципальные ярмарки.

27 августа откроет свои двери для посетителей муниципальная сельскохозяйственная ярмарка, расположенная на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Ярмарка заработает в новом формате. Торговый объект разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельхозпродукцию.

Подобная форма торговли позволит создать комфортные условия как для предпринимателей, так и для посетителей. Конструкции оборудуют системами поддержания комфортной температуры круглый год.

Общее количество торговых мест составит 180, из них 130 круглогодичного размещения и 50 мест выходного дня. На ярмарке также предусмотрены места для пенсионеров. Они смогут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках.

По вопросам участия в ярмарке предприниматели и сельхозтоваропроизводители могут обращаться в МП  «Ярмарки Самары» по телефону 8 (846) 332-14-97.

В ближайшее время заработают еще 3 круглогодичные муниципальные ярмарки:

- Октябрьский район, ул. Ленина, 16/ул. Челюскинцев (16 мест) – открытие 01 сентября 2021 года;

- Ленинский район, ул. Дачная/ул. Чернореченская, перед д. № 8 (32 места) – открытие 15 сентября 2021 года;

- Куйбышевский район, ул. Белорусская, 131 (16 мест) – открытие 15 сентября.

Территориальное размещение ярмарок обеспечивает доступность товаров, способствует развитию и укреплению внутрирегиональных и межрегиональных связей, оказывает поддержку местным сельскохозяйственным производителям.

График работы муниципальных ярмарок здесь.

Теги: круглогодичная ярмарка открытие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Здесь все желающие смогут сдать на переработку и вторичное использование более 70 видов вторсырья, вещей, сломанной техники и т.д.
30 июля 2021, 16:45
В Самаре откроется второй Экоцентр 
Здесь все желающие смогут сдать на переработку и вторичное использование более 70 видов вторсырья, вещей, сломанной техники и т.д. Экология
1263
Сборная Россия на парад открытия Олимпиады выйдет под №77
23 июля 2021, 10:03
Сборная Россия на парад открытия Олимпиады выйдет под №77
Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на соревнования в шести японских префектурах, включая Токио. Общество
650
Основой концепции развития Вертолетной площадки стало создание идеального место для отдыха с прогулочными маршрутами.
01 июля 2021, 16:15
Сегодня состоялось открытие Вертолетной площадки в Самаре
Основой концепции развития Вертолетной площадки стало создание идеального место для отдыха с прогулочными маршрутами. Благоустройство
1866
В центре внимания
Новейшие технологии из Самарской области помогут очистить Волгу от сине-зелёных водорослей
20 августа 2021  09:07
Губернатор поддержал разработчиков уникальной технологии переработки сине-зелёных водорослей
384
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
855
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
1115
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
1152
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
992
Весь список