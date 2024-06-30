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Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля

30 июня 2024 21:25
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"Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия. Мы будем отправлять туда со старшими вожатыми".

Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, передает РИА Новости.

"Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена "Сондовон" планируется в конце июля – с 24 июля по 2 августа. Нам только вчера пришло приглашение", - рассказал Гуров, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что ожидается большое количество желающих.

"Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия. Мы будем отправлять туда со старшими вожатыми", - добавил Гуров.

 

Фото:   pxhere.com

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