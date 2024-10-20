Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих самарцев

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.

Большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (86 и 76% соответственно). Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (20%), обычные сигареты запрещают еще реже (9%).



Сегодня 4 из 10 самарцев уверены, что электронные сигареты более опасны для курильщика, чем классические табачные изделия. Среди некурящих такой точки зрения придерживаются 35%, среди приверженцев обычных сигарет — 58%, а среди вейперов — только 13%.



19% опрошенных считают, что электронные испарители приносят больше вреда окружающим, чем сигареты. 31% оценивают вред одинаково, 16% полагают, что от электронных испарителей меньше вреда. Больше всего сторонников этой точки зрения — среди курильщиков вейпов: 53% из них уверены, что от никотинового пара люди, находящиеся рядом, страдают меньше, чем от дыма сигарет.



Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных горожан: «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня»; «Они курят вейпы в общих кабинетах!»; «Почему я должен работать в то время, когда они курят?!» 40% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно: «Не пересекаюсь с ними»; «У курильщиков время перекуров вычитается из обеденного». В коллективах, свободных от курения, работает лишь каждый одиннадцатый (9%).





Время проведения: 26 сентября — 16 октября 2024 года